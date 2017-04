ENSIFERUM arbeiten an ihrem siebten Studioalbum

Gute News für ENSIFERUM Fans: Die Band hat kürzlich im Astia Studio im finnischen Lappeenranta einige Demos für ihr kommendes, siebtes Album aufgenommen, das im September 2017 via Metal Blade Records erscheinen wird. Das Quintett kehrt bald wieder ins Astia zurück, um das Album dann komplett aufzunehmen, und zwar erneut gemeinsam mit Produzent Anssi Kippo (u.a. CHILDREN OF BODOM, IMPALED NAZARENE, ENTWINE).

Wer sich die Wartezeit bis zum neuen Werk etwas verkürzen will, der hat die Gelegenheit, ENSIFERUM in naher Zukunft live zu erleben. Verschiedene Festivals stehen an, und demnächst gibt die Band noch weitere Tourdaten bekannt.

ENSIFERUM live 2017:



31.03.17, Full Metal Mountain, Troepolach, AU

01.04.17, Rock In Hell, Colmar, F

07.04.17, Metal Franconia Festival, Dettelbach, D

08.04.17, Durbuy Rock Festival, Durbuy, BEL

03.06.17, Metal Open Air Pilsen, Pilsen, CZ

30.06.17, Rockfest Barcelona, Barcelona, SP

01.07.17, Hoernerfest, Brande-Hoernerkirchen, D

13.07,17, Dong Open Air, Neukirchen-Vluyn, D