HOPELEZZ mit FALL OF CARTHAGE im Sommer auf Tour

Das im letzten Jahr veröffentlichte Album "Sent To Destroy" wurde auf zwei Europa Tourneen (zusammen mit The Unguided und Six Feet Under), zahlreichen Supportshows, sowie diversen Festivals umfangreich bespielt. Nun werden HOPELEZZ mit vier letzten Shows den Tourzyklus für "Sent To Destroy" beenden und haben als Support FALL OF CARTHAGE (mit Mitgliedern von Suidakra & Perzonal War) im gepäck.