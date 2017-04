Die Neuseeländer lassen auf ihr zweites Album "Be Like The River" eine Tour folgen. Dabei kommen sie auch nach Deutschland - am kommenden Samstag geht es los.

BE LIKE THE RIVER TOUR 2017



04.03.2017 DE Mörlenbach, Live Music Hall

07.03.2017 DE Bremen, Instore Gig @ Saturn

08.03.2017 DE Hamburg, Headcrash

09.03.2017 DE Berlin, Sage Club

10.03.2017 DE Worms, BB On The Rockzz

11.03.2017 DE Düsseldorf, Pitcher

Der aktuelle Clip zum Song "Voices":