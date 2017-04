RESIST THE OCEAN: Debüt der ROCKAVARIA-Contest-Sieger kommt Ende April

Das Album wird "Heart Of The Oak" heißen und am 28. April erscheinen. Bislang haben RESIST THE OCEAN eine EP namens "Weather The Storm" veröffentlicht. Musikalisch orientieren sich die Nürnberger an Bands wie AS I LAY DYING - RESIST THE OCEAN verzichten auf Synthies und ähnliche Spielereien,die im Genre üblich sind.

Bislang stehen bereits zwei Festival-Auftritte für 2017 fest:

6..7. Nordheim, Sunstorm Open Air

2.9. Wallesau, Wallesau Ist Blau Festival