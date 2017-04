Erste Tour des internationalen Metal-Projekts THEM

Als KING DIAMOND-Tribute gestartet, ist aus THEM mittlerweile eine richtige Band geworden. 2016 kam das Debüt "Sweet Hollow" raus, jetzt geht die Band, die aus Musikern verschiedener bekannter Bands besteht, erstmals auf Tour.

THEM bestehen aus Mike LePond / Bass (Symphony X), Kevin Talley / Drums (Suffocation), Markus Ullrich / Guitars (Lanfear, Septagon), Markus Johansson / Guitars (Sylencer), Richie Seibel / Keyboards (Lanfear) and Troy Norr "KK Fossor" / Vocals (Coldsteel).

Die Tourdaten:

May 12 - DE - Live Music Hall, Mörlenbach-Weiher

May 13 - DE - MTS, Oldenburg

May 18 - DE - Bambi Galore, Hamburg

May 19 - DK - Heavy Agger Festival, Agger

May 20 - DE - Roxy, Flensburg

May 21 - NL - Little Devil, Tilburg

May 24 - PT - Club RCA, Lisbon

May 25 - ES - Sala Gruta 77, Madrid

May 26 - ES - Sala Paberse Matao, Valencia

May 27 - ES - C. C. Valdefierro, Zaragoza

May 28 - ES - Salamandra 2, Barcelona

Sep 29 - DE - Night of the Banging Heads V, Frankenthal

Sep 30 - DE - Harder Than Steel Festival, Dittigheim

Oct 01 - BE - De verlichte Geest, Roeselare

Oct 20 - AT - Mountains Of Madness, Innsbruck