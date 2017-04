HARLOTT kündigen neues Album "Extinction" an

Das Album erscheint über das Label Metal Blade. Auf dessen Seite kann man sich die erste Single "First World Solutions" bereits anhören.

"Extinction" ist HARLOTTs drittes Album und der Nachfolger von "Proliferation" von 2015.

"Extinction" Trackliste:

1. Extinction

2. First World Solutions

3. The Penitent

4. Whore

5. No Past

6. Conflict Revelation

7. Better Off Dead

8. Violent Conspirator

9. And Darkness Brings The Light

10. Final Weapon

11. Parasite

12. Epitaph



HARLOTT sind:

Andrew Hudson - Gitarre/Vocals

Ryan Butler - Leadgitarre

Tomas Richards - Bass

Tim Joyce - Drums