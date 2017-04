EMPHASIS - Neues Album erscheint im April

Die kroatische Band EMPHASIS wird am 28.04.17 ihr neues Werk "Black.Mother.Earth" veröffentlichen. Das Album ist eine schöne wie düstere Ode an einen kroatischen Schriftsteller, der ein Buch mit dem selben Titel 'Crna Mati Zemla' geschrieben hat. Er entstammt der selben Gegend wie die Band. 'Black.Mother.Earth' bewegt sich meist im Post-Metal Bereich und erinnert dabei an Bands wie ISIS, RUSSIAN CIRCLES oder THIS WILL DESTROY YOU.