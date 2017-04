ASEETHE veröffentlichen neues Video

ASEETHE, die bis jetzt ein Geheimtipp in der Musikwelt waren, sind schon seit längerem Lieblinge von innovativen heavy Bands. Kurz nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Hopes Of Failure" zeigt uns die Band das Video zum Song "Sever The Thead III".

So haben sie bereits mit YOB, CONVERGE, THE BODY, SUMAC, THOU, HORSEBACK oder auch INTER ARMA die Bühne geteilt. Das Trio hat erst im Februar ihr neues Werk "Hopes Of Failure" via Rough Trade veröffentlicht und schon durchweg extrem positive Resonanzen ernten können. Der Metal Hammer schrieb zum Beispiel: „Würden NEUROSIS ein Doom-Nebenprojekt starten, würde es vermutlich exakt so klingen. Der perfekte Soundtrack für alle, die ihre eigenen Abgründe erforschen wollen.“

Kurz nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Hopes Of Failure" zeigt uns die Band das Video zum Song "Sever The Thead III":

Auf Facebook könnt ihr mehr über die Band erfahren.