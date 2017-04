THE DOOMSDAY KINGDOM präsentieren neuen Song "Hend Of Hell"

Mit "Hand Of Hell" präsentieren THE DOOMSDAY KINGDOM, die neue Truppe um CANDLEMASS-Chef Leif Edling, eine zweite neue Single samt Lyric Video.. Das selbstbetitelte Debüalbum erscheint am 07.04.2017.

Viel Spaß mit dem "Hand Of Hell":

Leif Edling sagt über den Song: "Dies ist ein Uptempo-Song über die Kriegstreiber der Geschichte, die nur mit einem Nicken und Fingerzeig Blutbäder verursachen und Tausende, ja sogar Millionen von Menschen in den Tod treiben können. In ihrem eigenen Land, sowie außerhalb. Ich finde es beängstigend, wie mutwillig manche Menschen ihren Anführern in die Schlacht oder in den Krieg folgen. Wenn du ein Prophet des Hasses bist, scheint es leichter zu sein, Menschen zu finden, die dir treu folgen, als wenn du ein Prophet der Liebe bist. Sehr traurig."