SLIPKNOT arbeiten an neuen Songs

Schlagwerker Shawn "Clown" Crahan hat in einem Interview bestätigt, dass SLIPKNOT sich mitten im Songwriting-Prozess zum ".5: The Gray Chapter"-Nachfolger befinden. Die Band werkelt gemeinsam an neuen Songs - auch mit Corey Taylor, der nach Ende der letzten SLIPKNOT-Tour 2017 seinen Fokus auf seine zweite Band STONE SOUR legt.