CRIMFALL unterschreiben bei Metal Blade und posten Videotrailer fürs kommende Album

Die Band sagt dazu: "Wir sind von der Möglichkeit hellauf begeistert, mit einem so legendären Label wie Metal Blade arbeiten zu dürfen. Da haben sich all die Jahre harter Arbeit an unserem dritten Album also doch noch gelohnt, und jetzt können wir mithilfe eines hochangesehenen und hingebungsvollen Labels endlich die Früchte unserer Mühen ernten. Crimfall tun nie etwas Halbherziges, also geht davon aus, dass wir mit dieser Scheibe wieder alle Register ziehen und es als Riesenchancen ansehen, um an die Spitze zu stürmen."

Einen Vorgeschmack vom neuen Album könnt ihr hier bekommen:



CRIMFALL ist:

Mikko Häkkinen - Vocals

Helena Haaparanta - Vocals

Jakke Viitala - Gitarre

Miska Sipiläinen - Bass

Janne Jukarainen - Drums