AVATARIUM enthüllen Cover und Trackliste von „Hurricanes And Halos“

Der neue Longplayer wird am 26. Mai die Welt im Sturm erobern. Heute enthüllt die Band das Albumcover. Dieses Artwork wurde erneut von dem Künstler Erik Rovanpera entworfen, der bereits das Cover für das selbstbetitelte Debütalbum erschaffen hatte. Inspiriert wurde es nicht nur durch den Titel, sondern auch den mystischen und packenden Neunminüter „Medusa Child“.

„Gefragt zu werden, ob ich das neue AVATARIUM-Artwork gestalten möchte, war eine große Ehre", berichtet der Künstler Erik Rovanpera. „Und ohne die Lyrics zu dem Titelsong „Hurricanes And Halos“ zu kennen, interpretierte ich ihn auf diese Weise. Inspiriert von Art Nouveau, Comics und vielen weiteren modernen Kunstbewegungen, wurde dies zu meiner eigenen Vorstellung von Gut und Böse, der Schönen und dem Biest. Außerdem habe ich durch die breite Farbpalette meine eigenen Grenzen überschritten, das war natürlich ebenfalls spannend."

Tracklist von „Hurricanes And Halos"

1. Into The Fire / Into The Storm (4:14)

2. The Starless Sleep (4:47)

3. Road To Jerusalem (5:48)

4. Medusa Child (9:00)

5. The Sky At The Bottom Of The Sea (5:25)

6. When Breath Turns To Air (4:46)

7. A Kiss (From The End Of The World) (7:14)

8. Hurricanes And Halos (3:32)