70000Tons of Metal versteigert All Star Jam Gitarre - Jammen für einen guten Zweck

Das passt ja perfekt zu unserem Reisebericht von Matthias: 70000Tons of Metal versteigert All Star Jam Gitarre. Runde 7 des Originals, der weltweit größten Heavy Metal Cruise, stach vom 2.-6. Februar 2017 in See und markierte gleichzeitig den siebten Ausverkauf der 70000TONS OF METAL™ in Folge .

Voller Stolz bezeichnet sich das Festival als Heavy Metal Familie auf See, denn 2017 waren Metalheads aus unglaublichen 74 Nationen an Bord und genossen eine luxuriöse Karibik-Kreuzfahrt von Fort Lauderdale, Florida nach Labadee auf Haiti und wieder zurück.

Schon vor der Cruise gab es unter den Besuchern Diskussionen, wie man den Bedürftigen auf Haiti helfen könnte, was die Crew der 70000TONS OF METAL™ dazu inspiriert hat, auch etwas beizutragen – sie verlosen eine sehr seltene Michael Schenker 2004 Dean Gitarre, die von den erstklassigen Musikern des All Star Jams signiert wurde: Elize Ryd (AMARANTHE), Esa Holopainen (AMORPHIS), Jeff Waters / Fabio Alessandrini / Rich Hinks / Aaron Homma (ANNIHILATOR), Charlie Benante / Frank Bello / Scott Ian (ANTHRAX), Ben Ash (CARCASS), Mark Osegueda / Will Carroll (DEATH ANGEL), Lisa Cuthbert (DRACONIAN), Jon Gallagher (DYING FETUS), Van Williams (GHOST SHIP OCTAVIUS), Axel Ritt (GRAVE DIGGER), Bobby Blitz (OVERKILL), Per Nilsson (SCAR SYMMETRY), Fabio D'Amore (SERENITY), Rich Ward (STUCK MOJO), Alex Skolnick / Steve DiGiorgio / Gene Hoglan (TESTAMENT), Thomas Vikström / Linnéa Vikström (THERION), Russ Bergquist (TOUCH THE SUN) und Steven Wussow / Philip Restemeier (XANDRIA).

Der Erlös aus dieser Auktion wird über Direct Relief an die Bewohner Haitis gespendet. Direct Relief ist eine nicht-staatliche, nicht-konfessionelle und gemeinnützige humanitäre Hilfsorganisation mit der Mission, die Gesundheit und das Leben von Menschen in Armut und nach Katastrophen zu verbessern, indem sie Medizin und medizinisches Bedarfsmaterial an Personen in 80 Ländern schicken. Seit 2010 hat Direct Relief über 204 Millionen USD in Form von medizinischer Hilfe an mehr als 200 Gesundheitseinrichtungen und Organisationen gespendet, die sich um die kritischsten Regionen Haitis kümmern. Für mehr Informationen über Direct Relief, besuche www.directrelief.org.