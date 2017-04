Neue Benefiz-Platte für SEA SHEPHERD

Mit am Start sind:

1. The Flatliners - This Mystic Decade (im Original von Hot Snakes)

2. Blackout Problems – Poli`s Song (im Original von Sights & Sounds)

3. Apologies, I Have None – Breed (im Original von Nirvana)

4. Idle Class – Foundations (im Original von Kate Nash)

5. The Dirty Nil – When I Paint My Masterpiece (im Original von Bob Dylan)

Alle Erlöse aus dem Verkauf der auf 777 Stück limitierten LPs (und den parallelen Einnahmen aus dem Verkauf der Songs bei iTunes, Amazon, Spotify und co.) spendendet Uncle M an Sea Shepherd, einer Umweltschutzorganisation, die sich besonders dem Schutz der Meere und dem Kampf gegen den Walfang und die Robbenjagd sowie gegen unverhältnismäßige Fischerei verschrieben hat.