BETWEEN THE BURIED AND ME: Infos zur DVD "Coma Ecliptic: Live"

Am 28. April veröffentlichen BETWEEN THE BURIED AND ME ihre neue DVD/Blu-ray 'Coma Ecliptic: Live' auf Metal Blade Records in Zusammenarbeit mit Good Fight Entertainment. Das Konzert, bei dem die Band ihr jüngstes Album 'Coma Ecliptic' ganz aufführte, wurde live am 4. Oktober 2016 im Observatory North Park in San Diego in Kalifornien aufgenommen.