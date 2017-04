Vier weitere Bands fürs RELOAD Festival bestätigt

Die Fans dürfen sich auf ein umfangreiches Festival-Paket in Sulingen freuen, denn mit den vier Neuzugängen erwarten sie nun bereits 27 Gruppen, die die verschiedensten Varianten von Metal, Punk und Rock abdecken. Bullet For My Valentine aus Wales, eine der größten Metal-Bands ihrer Generation, reihen sich hier mit ihrer Mischung aus Metalcore, modernem Thrash Metal und gesundem Pop-Appeal nahtlos ein.

Bei dem Namen Jasta dürften Besucher des Reload 2016 sofort aufhorchen: "Die letztjährige Show von Jamey Jasta mit seiner Band Hatebreed hat anscheinend nicht nur uns und den Besuchern ausgezeichnet gefallen, sondern auch ihm. Wir freuen uns daher sehr, dass er dieses Jahr auf eigenen Wunsch exklusiv in Sulingen mit seinem Soloprojekt Jasta auftreten wird!", gibt Geschäftsführer André Jürgens bekannt.

Auch As We Arise geben sich ein zweites Mal die Ehre: 2016 hatten die vielversprechenden Metalcore-Newcomer mit ihrem Auftritt für so große Begeisterung gesorgt, dass sie nun die Warm-Up-Party am 24. August eröffnen werden. Ebenfalls im Rahmen der Party wird die niederländische Punk-Band Antillectual für Bewegung im Zelt sorgen.

Damit ist das reguläre Line-up soweit komplett, ein Slot auf der Bühne wartet nun noch auf eine Newcomer-Band. Welche ihn bekommt, wird im Rahmen des Reload Bandcontest 2017 am 29.April im JoZZ Sulingen ermittelt. Die Details zu Bewerbung und Ablauf folgen in Kürze.

Reload Festival 2017, 25. – 26.08. Sulingen:

Amon Amarth, Heaven Shall Burn, Bullet For My Valentine, Life Of Agony, Jasta, Trivium, Skindred, Betontod, Caliban, Terror, Anti-Flag, August Burns Red, Whitechapel, Knorkator, Prong, Any Given Day, Bury Tomorrow, Massendefekt, Mr. Irish Bastard, The Charm The Fury, Max Raptor, TuXedoo, While She Sleeps, Rogers, Any Given Day, Hundredth, Antillectual & As We Arise