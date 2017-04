TERROR veröffentlichen neue EP

Das Quintett, das für sein letztes 2015 erschienenes Werk "The 25th Hour" durchweg positive Kritiken einheimsen konnte, legt dieses Jahr einige Songs in Form einer EP nach. Die EP wird auf den Namen "The Walls Will Fall" hören und vorraussichtlich im April erscheinen.

Die fünf Musiker (Scott Vogel - Vocals, Nick Jett - Drums, Jordan Posner - Guitar, Martin Stewart - Guitar, David Wood - Bass) arbeiten mit Hochdruck an dem neuen Material.