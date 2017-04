EDGUY feiern 25. Jubiläum mit Tour und "Monuments"-Best Of

Die als Doppel-CD mit DVD konzipierte Veröffentlichung wird brandneues Material, die besten Songs aus 25 Jahren EDGUY und unveröffentlichte Raritäten enthalten soll. Auf der DVD wird sich eine komplette Show der "Hellfire Club"-Tour von 2004 befinden, ergänzt von allen Videoclips der Band. Die limitierte "Monuments"-Edition ergänzt den Inhalt um einen Bildband zur EDGUY-Historie. Veröffentlicht werden soll die Scheibe am 14.07.2017.

Frontmann Tobias Sammet erzählt: „Beim Zusammentragen des Materials für den Bildband wurde uns ein ums andere Mal bewusst, wie stolz wir auf das sein dürfen, was wir geschaffen haben, und dass es wohl nicht viele Musiker gibt, die das Glück haben, mit Ende 30 auf so eine 25-jährige Bandgeschichte zurückblicken zu können, bei der es in über 20 Jahren keinen Besetzungswechsel gab. Dass es diese Karriere überhaupt gibt, wirkt vor dem Hintergrund, dass wir nicht aus Birmingham, New York oder wenigstens einer deutschen Metropolregion, sondern aus Fulda kommen, wo man als Musiker das Musikbusiness nur vom Hörensagen kannte, noch surrealer. Wir haben als Vierzehnjährige EDGUY-Konzerte gespielt, bevor wir selbst welche als Fans besuchen konnten. Irgendwann kamen dann Shows in anderen Städten und im europäischen Ausland dazu und plötzlich waren wir regelmäßig nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, Amerika oder Australien auf Tour, weil da Leute unsere Musik mochten, die sich glücklicherweise vermehrten. Für uns fühlte sich das immer ganz normal an, der nächste Schritt war alles, was zählte, man hat nie über das Erreichte nachgedacht.

Wenn man dann aber doch mal innehält und zurückblickt wird einem bewusst, wie viel Glück uns widerfahren ist. Und deswegen werden wir jetzt ein 'Vierteljahrhundert EDGUY' zum Anlass nehmen, mit unseren Fans zu feiern! Mit dem dicken »Monuments«-Release, aber auch LIVE in ausgewählten Städten. Es gibt ein absolutes Best-Of-Programm, eine Reise durch unsere Vergangenheit, mit Vollgas und Brimborium! Das erste Vierteljahrhundert ist vorbei, wir lassen es mit unseren Fans gemeinsam Revue passieren! Auf die nächsten 25 Jahre!“

Hier könnt ihr EDGUY live erleben:

25 Years - The Best Of The Best

»Monuments«-Tour 2017

Präsentiert von: Metal Hammer, Piranha, Start, Rock It, Hardline, Powermetal.de

16.07. CZ Vizovice - Masters Of Rock

15.09. D Bremen - Aladin

16.09. D Hamburg - Markthalle

17.09. D Bochum - Zeche

19.09. D Frankfurt - Batschkapp

20.09. D Saarbrücken - Garage

22.09. D Köln - Essigfabrik

23.09. D Stuttgart - LKA Longhorn

24.09. D München - Backstage

26.09. D Erlangen - E-Werk

27.09. D Berlin - C-Club

29.09. CH Pratteln - Z7

30.09. D Memmingen - Kaminwerk

03.10. D Fulda - Wartenberg-Oval

Weitere Shows im Ausland folgen.