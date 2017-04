ICED EARTH: Neues Album kommt Mitte 2017

Trackliste:

01. Great Heathen Army

02. Black Flag

03. Raven Wing

04. The Veil

05. Seven Headed Whore

06. The Relic (Part 1)

07. Ghost Dance (Awaken The Ancestors)

08. Brothers

09. Defiance

10. Clear The Way (December 13th, 1862)

Im Gegensatz zum Vorgänger "Plagues Of Babylon", dessen Texte teilweise die "Something Wicked"-Story behandelten, soll "Incorruptible" aus zehn eigenständigen Songs mit unterschiedlichen Themen bestehen.

Mit Drummer Brent Smedley kehrt ein altbekanntes Gesicht zu ICED EARTH zurück. Nachdem er 2013 aus personellen Gründen eine Auszeit nehmen musste, ist Smedley auf dem Album zu hören und soll Teil der anstehenden Tour sein.