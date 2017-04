DECIBELLES machen "Mess"

DECIBELLES, das Trio aus lyon, haben ein Video zum Song "Mess" rausgebracht. Das Stück findet ihr ab dem 31.03.17 auf dem Album "Tight" via Kidnap Music.

Decibelles live:

12.04.17 F-Strasbourg, Diamant d’Or

13.04.17 A-Linz, Stadtwerkstatt

15.04.17 A-Vienna, Arena

17.04.17 CZ-Prag, Café v lese

19.04.17 Leipzig, Conne Island

20.04.17 Berlin, Ruth

21.04.17 Kiel, Schaubude

22.04.17 Hamburg, Molotow

23.04.17 Dortmund, Nordpol

24.04.17 Bonn, Kult41

25.04.17 Trier, Lucky's Luke

26.04.17 Karlsruhe, Alte Hackerrei

27.04.17 Tübingen, Epple Haus

28.04.17 Mannheim, Juz

06.05.17 F-Valence, Mistra Palace w/ Nightwatchers & Sugar Kids

12.05.17 F-Besançon, PDZ

24.05.17 F-Toulouse, Le Ravelin w/ Nightwatchers

29.05.17 NL-Groningen, Vera w/ Shellac

30.05.17 B-Kortrijk, De Kreun w/ Shellac

31.05.17 F-Clermont Ferrand, La Coopérative de Mai w/ Shellac

02.06.17 F-Paris, Gibus / THIS IS MY FEST #5

05.06.17 F-Grenoble, La Belle Electrique w/ Shellac

06.06.17 I-Turin, Spazio 211 w/ Shellac

07.06.17 I-Ravenna Fest w/ Shellac

08.06.17 I-Roma w/ Shellac

23.06.17 Dresden, Böse und Gemein Festival