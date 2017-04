METALLICA mit KVELERTAK auf Worldwired Tour in Deutschland

METALLICA werden im Zuge ihrer Worldwired Tour gemeinsam mit KVELERTAK 2017 und 2018 einige Konzerte in Deutschland spielen. Tickets werden ab Dienstag 21. März um 10 Uhr für 24 Stunden exklusiv für Fanclubmitglieder verkauft. Der reguläre Vorverkauf startet am 24. März um 10 Uhr exklusiv über Ticketmaster, inklusive einiger Albumbundles und VIP Optionen. Hier die Tourdaten:

METALLICA

WORLDWIRED TOUR

Special Guest: KVELERTAK

Presented By Live Nation

Donnerstag, 14.09.2017 – Köln, Lanxess Arena

Samstag, 16.09.2017 – Köln, Lanxess Arena

Freitag, 16.02.2018 – Mannheim, SAP Arena

Donnerstag, 29.03.2018 – Hamburg, Barclaycard Arena

Samstag, 31.03.2018 – Wien, Stadthalle

Samstag, 07.04.2018 – Stuttgart, Schleyerhalle

Montag, 09.04.2018 – Stuttgart, Schleyerhalle

Donnerstag, 26.04.2018 – München, Olympiahalle

Montag, 30.04.2018 – Leipzig, Arena

Metallica haben jetzt ihre Europatournee angekündigt. Sie ist Teil ihrer weltweiten „WorldWired Tour“ in der Folge der Veröffentlichung ihres neuen Albums Hardwired… To Self-Destruct. Zwischen Mitte September 2017 und Ende April 2018 präsentieren sich Metallica in sieben ausgewählten Arenen in Deutschland und Österreich. Köln, Mannheim, Hamburg, Wien, Stuttgart, München und Leipzig sind die Stationen. Im Rahmen der Arena-Tour wird es keine Zusatzshows geben!

Im Pre-Sale sind Eintrittskarten für „Legacy Met Club“-Mitglieder ab 21. März 10 Uhr morgens verfügbar. Der Pre-Sale für alle „Fifth Members“ beginnt um 11 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet am 24. März. Vollständige Ticketinfos gibt es bei www.metallica.com. Um "Fifth Member" zu werden, müsst ihr euch kostenlos auf www.metallica.com registrieren.

Jede Eintrittskarte, die bei offiziellen Vorverkaufsstellen erworben wird, berechtigt zur Auswahl zwischen einer regulären digitalen oder einer regulären physischen Kopie von Hardwirded… To Self-Destruct. Beim Ticketkauf erhält man weitere Informationen hierzu. Wenn man bereits ein Album erworben hat, gibt es die Möglichkeit, eine Kopie zu verschenken. Bei der physischen Version des Albums fallen Bearbeitungs- und Versandgebühren an.

Metallica bietet in Partnerschaft mit CID Entertainment mehrere Optionen eines besonderen Konzerterlebnisses an. Dazu gehören Premium-Tickets und weitere Vorteile, früherer Eintritt zu den Arenen und ein Besuch der „Memory Remains-Ausstellung“ von Metallica-Memorabilia sowie meet & greets. Die kompletten Details hierzu unter: http://www.cidentertainment.com/events/metallica-europe-tour-2017/