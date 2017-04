DUNE RATS veröffentlichen neues Album "The Kids Will Know It’s Bullshit" im April

Die Australier DUNE RATS, eine Indie Pop / Rock Formation aus Brisbane, sind mit ihrem neuen, zweiten Album gerade auf Platz 1 der Australian Aria Charts gelandet. In wenigen Wochen, und zwar am 07.04., erscheint "The Kids Will Know It´s Bullshit" auch hierzulande. Produziert hat dieses mal Zac Carper von FIDLAR, mit denen sie sich auf ihrer Nordamerika-Tour angefreundet haben.