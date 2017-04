SAMAVAYO veröffentlichen Video zu "Cross The Line"

Die Message des Videos lautet: "Wir dürfen die rote Linie der Menschlichkeit und des Anstands nicht überqueren, denn danach gibt es kein Zurück. Wir müssen Empathie finden und Rücksichtlosigkeit und Gier abschaffen", so Behrang Alavi, Sänger und Gitarrist der Band.

Die "TV-Männer" stehen für die von Kapital und Konsum verdorbene Gesellschaft. In ihren TV-Röhren werden Bilder vermittelt, die als politisches Statement zu verstehen sind, und eine neue Metaebene eröffnen. Die Nachricht dabei lautet: "Gegen dieser Veränderung kann sich keiner wehren."

Tourdaten Deutschland:

16.03.17 - Nürnberg / Zentralcafé

17.03.17 - Würzburg / Immerhin

18.03.17 - Osnabrück / Dirty + Dancing

24.03.17 - Berlin / Zukunft am Ostkreuz

25.03.17 - Wolfenbüttel / Spring Rocks! 2017

03.04.17 - Karlsruhe / AKK

06.04.17 - Stuttgart / Café Faust

12.04.17 - Regensburg / Alte Mälzerei

30.04.17 - Köln / Café Hopla

11.05.17 - Dresden / Sabotage

12.05.17 - Esslingen am Neckar / Hell over Esslingen

13.07.17 - Erfurt / Stoned from the Underground

14.07.17 - Mühlheim Am Main / Steinbruchfestival 2017

05.08.17 - Gößnitz / Open Air Gößnitz