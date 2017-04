TRIAL(swe) veröffentlichen Lyric Video zu "Motherless"

Am 07. April wird das neue Album "Motherless" von TRIAL(swe) über Metal Blade Records veröffentlicht. Zum Titeltrack gibt es nun ein Lyric Video.

Die Band meint dazu: "'Motherless' ist der Opener und Titeltrack des anstehenden neuen Albums. Er ist ein feuriger und fesselnder Song, welches dem Ziel dient, den Hörer auf den kompletten Longplayer vorzubereiten. Das Video wurde vom fantastischen Costin Chioreanu erstellt, welcher ja auch das Artwork von ‚Motherless' zu verantworten hat. Er hat das Artwork als Gefährt verwendet, um dem Song eine weitere Dimension zu geben. Es harmoniert perfekt mit unserer Vision von 'Motherless'!"

'Motherless' Tracklist:

1. Motherless

2. In Empyrean Labour

3. Cold Comes The Night

4. Juxtaposed

5. Aligerous Architect

6. Birth

7. Embodiment

8. Rebirth

Die Band:

Linus Johansson - Vocals

Alexander Ellström - Gitarre

Andreas Johnsson - Gitarre

Andréas Olsson - Bass

Martin Svensson - Drums