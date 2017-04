FATES WARNING veröffentlichen Details zur neuen DVD "Awaken the Guardian Live"

Am 28. April wird die neue DVD/ Blu-ray "Awaken the Guardian Live" von FATES WARNING via Metal Blade Records veröffentlicht.

Letztes Jahr wurde das 30jährige Jubiläum von "Awaken the Guardian" gefeiert, und das unter anderem mit zwei Festivalshows, die für die kommende DVD/ Blu-ray aufgenommen wurden. Das Videomaterial stammt von dem Keep it True XIX und dem Prog Power USA XVII und beide Auftritte wurden in voller Länge aufgenommen.

Hier können folgende Formate vorbestellt werden:

--Deluxe Edition Artbook (52 pages, 4-CD, DVD, Blu-ray - limited to 2000 copies)

--2CD + DVD Digipak

--180g black vinyl

--indigo blue vinyl (limited to 300 copies - EU exclusive)

--turquois green vinyl (limited to 200 copies - EU exclusive)

--purple vinyl (limited to 300 copies - USA exclusive)

*exclusive bundles with a shirt, plus digital options are also available!

'Awaken the Guardian' Sänger John Arch umschreibt die Gigs: "Es war in der Tat eine surreale Erfahrung, den Geist von 'Awaken The Guardian' bei diesen Shows nochmal zum Leben zu erwecken. Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit bei allen Fans bedanken, die uns in den letzten 30 Jahren so viel zurückgegeben haben. Vielen Dank an unsere Familien und Freunde."