Dokumentation zum neuen OBITUARY-Album online (1. Teil)

Das selbstbetitelte Album enthält zehn Songs und ist der erste neue Studio-Output seit 2014.

Mit "A Lesson In Vengeance" gibt's auch einen Höreindruck:

"Obituary" Trackliste:

01. Brave

02. Sentence Day

03. A Lesson In Vengeance

04. End It Now

05. Kneel Before Me

06. It Lives

07. Betrayed

08. Turned To Stone

09. Straight To Hell

10. Ten Thousand Ways To Die