Neues Futter für alle, die ungeduldig auf die neue STEEL PANTHER-Scheibe "Lower The Bar" warten: Die Glam Rocker haben ein weiteres Video veröffentlicht - diesmal zum brandneuen Track "I Got What You Want".

Hier ist das gute Stück:

"Lower The Bar", das 4. STEEL PANTHER-Album, wird am 24.03.2017 veröffentlicht. Der Clip zu "I Got What You Want" wurde während der ausverkauften Arena-Tour in Großbritannien 2016 aufgenommen.