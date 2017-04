TOXPACK: Videopremiere von "Bis zum letzten Ton"

Das neue TOXPACK-Album "Schall & Rausch" wird am 31.03.2017 via Napalm Records veröffentlicht. Mit dem Video zu "Bis zum letzten Ton" wollen euch die Ostberliner die Wartezeit bis zum Albumrelease verkürzen.

Gitarrist Tommi Tox über "Bis zum letzten Ton" und seine Beweggründe, einen Song über Standhaftigkeit und TOXPACKs Szene zu schreiben:"Die Szene braucht euch – denn ihr seid die Szene! Eure Besuche in den Clubs, auf den kleinen Shows, jeder Shirt-Kauf und jede verkaufte Platte sorgt dafür, dass wir und viele, viele geile Bands einfach immer weiter rocken können. Ohne Kompromisse, ohne Zugeständnisse, ohne den Tritt auf die Bremse. Ihr unterstützt uns seit vielen Jahren, und wir wissen, wer ihr seid: Ihr seid die Szene! Zeit, mal wieder was zurückzuzahlen: Hier kommt für euch und uns 'Bis zum letzten Ton', unser Manifest in Sachen Standfestigkeit. Kein Schritt zurück, sondern immer nur nach vorne. Mit dem Kopf durch die Wand und immer mit Anlauf. Wir bleiben wir, auch wenn es manchmal weh tut! Wer zeigt mit Flagge?"