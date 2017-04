ME AND THAT MAN veröffentlichen neues Musikvideo

Mittleerweile dürfte vielen bekannt sein, dass BEHEMOTH'S Frontmann Nergal auch in einem anderen Projekt am Werk ist, das auf den Namen ME AND THAT MAN hört.

Zusammen mit John Porter veröffentlichen die beiden ihr Debüt "Songs Of Love And Faith" am 24.März.

Jetzt hat das Duo ein neues Video zu dem Song "Cross My Heart And Hope To Die" veröffentlicht.

Cross My Heart And Hope To Die



Ain't Much Loving



Das Duo geht auch für einige Termine auf Tour:

26.3. - Camden, Jazz Cafe - UK

27.3. - Frankfurt, Zoom

28.3. - Utrecht, Tivoli - Niederlande

29.3. - Paris, Les Ètoiles - Frankreich

30.3. - Sint-Niklaas, De Casino - Belgien

31.3. - Köln, Luxor

2.4. - Zürich, Komplex Club - Schweiz

4.4. - Wien, B72 - Österreich

5.4. - München, Backstage

6.4. - Berlin, Frannz