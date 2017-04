SONATA ARCTICA: Verlegung von NRW-Gigs in die Matrix Bochum

Die beiden NRW-Konzerte der Finnen SONATA ARCTICA am 30.03. in Herford (X) und 04.04. in Köln (Essigfabrik) wurden wegen der Insolvenz des Veranstalters abgesagt. Das Herforder Konzert fällt komplett aus, der Kölner Gig wird in die Matrix Bochum verlegt. Das Veranstaltungsdatum (04.04.) ändert sich nicht.

Die Matrix Bochum veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite folgendes Statement:

Sonata Arctica verlegt nach Bochum!

Leider müssen die Konzerte von Sonata Arctica am 30.03.2017 im X Herford und am 04.04.2017 in der Essigfabrik aufgrund der Insolvenz des Veranstalters abgesagt werden. Die Konzertagentur Dragon Productions und die Matrix Bochum versuchen aber, für die Fans eine Show zu retten und verlegen Sonata Arctica am 04.04.2017 in die Matrix Bochum. Karten aus Herford und Köln behalten hier Ihre Gültigkeit. Tickets, die vor dem 10.02.2017 gekauft wurden, können aufgrund der Insolvenz nicht mehr erstattet und zurückgegeben werden. Entweder wird das Konzert besucht oder der Wert des Tickets muss zur Insolvenztabelle angemeldet werden. Metaltix und der Hausshop vom X-Herford sind davon ausgeommen. Dragon Productions, der Künstler und die Matrix Bochum würden sich aber dennoch freuen, wenn die Fans trotz erhöhtem Anfahrtsweg zahlreich kommen würden.

Der Vorverkauf wird für die Matrix Bochum jetzt eröffnet.