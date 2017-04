DIRKSCHNEIDER: Tourverlängerung wegen enormer Nachfrage

„Es sind noch so viele Hits übrig, die wir beim letzten Mal nicht gespielt haben, die aber permanent gewünscht wurden“, so Udo Dirkschneider. „Also wollen wir das jetzt auf dieser Tour einfach machen. Ich habe nach wie vor riesigen Spaß, die Songs live zu singen. Sie gehören ja zu meiner Biografie und letztendlich auch zumeiner Stimme. Aber dennoch ist es im Leben eben auch mal an der Zeit, ein Kapitel abzuschließen. Es wurde so viel über ACCEPT geredet und so viel spekuliert. Ich gebe dazu nun mein finales musikalisches Statement ab und biete den Leuten die Chance, die Songs und mich noch einmal für die Dauer eines kompletten Konzertes gemeinsam auf der Bühne zu erleben.“

Begleitet wird erneut von den Musikern seiner aktuellen Band U.D.O. Für den jüngst ausgestiegenen Gitarristen Kasperi Heikkinen wird in Kürze ein Nachfolger benannt werden. Nach Abschluss dieser Tournee wird es für DIRKSCHNEIDER dann nur noch Songs seiner aktuellen Band U.D.O.

DIRKSCHNEIDER 2017 - Termine:

02.12. Leipzig, Haus Auensee

03.12. Oberhausen, Turbinenhalle

05.12. Hamburg, Große Freiheit 36

06.12. Hannover, Capitol

07.12. Bremen, Aladin

09.12. Osnabrück, Hyde Park

10.12. Berlin, Huxley ´s

12.12. Köln, Essigfabrik

15.12. Tuttlingen, Stadthalle

17.12. Stuttgart, LKA

19.12. CH-Pratteln, Z7

22.12. Geiselwind, Eventhalle

23.12. Mannheim, Maimarkthalle