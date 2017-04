SOUL DEMISE veröffentlichen neues Album

Am 19. Mai lassen die deutschen Todesmetaller von Soul Demise ihr neues Album "Thin Red Line" auf die Menschheit los. Das Besondere: Entgegen aller Konventionen haben sich die Nürnberger dazu entschlossen, jedes Instrument in einem anderen Studio aufzunehmen. Für den druckvollen Sound der Platte zeichnete Tue Madsen verantwortlich, welcher auch schon mit Meshuggah und The Haunted zusammenarbeitete. Als kleinen Vorgeschmack auf die neue CD haben die Jungs vor zwei Tagen den Track "Deceive The Masses" veröffentlicht.

Trackliste

01. Plagued By Fear

02. Desperate Cry

03. Deceive The Masses

04. Empty

05. Live On The Edge

06. Frustration

07. T.R.L.O.S.

08. The Glow Of The Rich Man’s Friend

09. Purity Of Soul

10. Braindead

11. Hopeless Case