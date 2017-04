THE CRANBERRIES veröffentlichen Compilation "Something Else"

Mit "Somethign Else" veröffentlichen THE CRANBERRIES um Frontfrau Dolores O'Riordon am 28.04.2017 eine Compilation mit ihren besten Hits und drei brandneuen Songs. Die Klassiker der Iren wurden zusammen mit einem Orchester im Akustikgewand neu eingespielt.

Als ersten Vorboten könnt ihr euch schon jetzt die Akustikversion von "Linger" anhören:

Durch die Auftritte in Limerick, bei "The Bachelorette" und durch das anstehende Jubiläum manifestierte sich 2015 die Idee eines Akustikalbums mit Orchesterbegleitung in Dolores O‘Riordons Kopf. Es sollte die größten Momente der ersten vier Cranberries-Alben beinhalten. "Es fühlte sich wie etwa Altes und etwas Neues zugleich an, wie ein Jahrestag, den man feiern muss. Wir feierten das, was wir erreicht hatten gemeinsam mit dem Irish Chamber Orchestra." So verbrachten The Cranberries zwei Wochen in der Universität von Limerick, dem Zuhause des Irish Chamber Orchestra. Es wurde extra kleine Kabinen errichtet, damit die Instrumente wie bei einer Liveaufnahme klangen.Zu den neu aufgenommenen Songs sagt die Sängerin: "Mir gefallen sie so besser. Sie klingen jetzt erfahrener und dennoch viel frischer."

Der Titel "Something Else" ist eine respektvolle Hommage an das erste Album "Everybody Else". "Der Albumtitel hat keine bestimmte Aussage.", erklärt die Sängerin weiter. "Es bedeutet weder, dass wieder ein Album kommen wird, noch dass dies das große Finale ist. Es bedeutet eher, wer weiß, was noch kommen wird?‘ Ich habe keine Ahnung, was uns noch alles bevorsteht. Wir leben nicht mehr in den 90ern und darüber bin ich sehr froh. Ich hoffe, den Fans gefällt, was wir aus den Songs gemacht haben. Manchmal fragt man sich ja, wie lange die eigene Musik von Bedeutung sein wird und ich glaube, da haben wir sehr viel Glück."

Trackliste

01. Linger

02. The Glory

03. Dreams

04. When You’re Gone

05. Zombie

06. Ridiculous Thoughts

07. Rupture

08. Ode To My Family

09. Free To Decide

10. Just My Imagination

11. Animal Instinct

12. You & Me

13. Why