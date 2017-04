FLOGGING MOLLY kündigen neues Album und Tour an

FLOGGING MOLLY kündigen sechs Jahre nach "Speed of Darkness" mit "Life is Good" ihr nächstes Studioalbum an.

Die Band war in Dublin im Studio und das neue Album "Life is Good" soll am 02. Juni erscheinen.

Den bisher angekündigkten Auftritten in Deutschland sollen in kürze weitere folgen. Bisher bekannt sind die Auftritte auf Festivals, mit THE BROILERS und mit VOLBEAT:

23.06 Scheessel, Hurricane Festival

24.06 Neuhausen Ob Eck, Southside Festival

01.07 Würzburg, Mission Ready Festival

14.07 Dresden, Dresden Open Air w/The Broilers

15.07 Berlin, w/The Broilers

28.08 Mönchengladbach, Sparkassepark w/ Volbeat