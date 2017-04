BONGZILLA kommen auf Europatour

Hierbei werden sie einige Soloshows und Festivals spielen.

20.04 - Tilburg (NL) Roadburn Festival

21.04 - Saint Petersburg (RU)

22.04 - Moscow (RU) ШАГИ

26.04 - Bologna (IT) Alchemica Club

27.04 - Lausanne (CH) Impetus Festival / Romandie

28.04 - Berlin (DE) Desertfest Berlin

29.04 - London (UK) Desertfest London

30.04 - London (UK) Desertfest London

01.05 - Bruxelles (BE) Magasin 4

02.05 - Le Havre (FR) Le Sonic

03.05 - Paris (FR) Glazart

04.05 - Nantes (FR) Ferrailleur

05.05 - Toulouse (FR) Rex Club

06.05 - Madrid (SP) Kristonfest

07.05 - Gueret (FR) Metal Cultures

08.05 - Aarau (CH) Kiff Foyer

09.05 - Zagreb (HU) Mochvara

10.05 - Wien (AT) Arena

11.05 - Belgrade (SR) Elektropionir

12.05 - Skopje (MN) МКЦ

13.05 - Sofia (BG) Live & Loud Club

14.05 - Timisaora (RO) Daos Club

15.05 - Budapest (HU) A38

16.05 - Prague (CZ) Klub 007

17.05 - Warsaw (PL) Pogłos

18.05 - Kauns (LT) Lemmy Klubas

19.05 - Riga (LV) Nabaklab

20.05 - Talinn (EST) Rock Stars

21.05 - Helsinki (FIN) Bar Loose

23.05 - Oslo (NOR) Blå

24.05 - Gothenburg (SWE) Truckstop Alaska

25.05 - Copenhagen (DK) Pumpehuset

26.05 - Hamburg (DE) Hafenklang

BONGZILLA sind:

Mike "Muleboy" Makela - Guitar/Vocals

Jeff "Spanky" Schultz - Guitar

Cooter Brown - Bass

Mike "Magma" Henry - Drums