GRAND MAGUS veröffentlichen neues Musikvideo

Die Schweden von GRAND MAGUS werden ihr neues Studioalbum "Sword Songs" am 13. Mai 2016 via Nuclear Blast veröffentlichen. Passend zu ihrer UK- und Irland- Tour gibt's seit heute ein neues Musikvideo zu "Frejas's Choice" zu sehen.

GRAND MAGUS live:

24.03. UK Pwllheli - Hammerfest

25.03. IRL Dublin - Voodoo Lounge

26.03. UK Belfast - Limelight 2

28.03. UK Glasgow - Classic Grand

29.03. UK Manchester - Sound Control

30.03. UK Wolverhampton - Slade Rooms

31.03. UK Southampton - Talking Heads

01.04. UK Cardiff - The Globe

02.04. UK London - Underworld

21.04. S Göteborg - Sticky Fingers

22.04. S Stockholm - Fryshuset Klubben

13.05. UK Keighley - Manor Fest

07.06. S Sölvesborg - Sweden Rock Festival

14./15.07. S Gävle - Gefle Metal Festival

28.07. SLO Tolmin - Metaldays

29.07. D Rengsdorf - Rengsdorfer Rockfestival

04.08. D Wacken - Wacken Open Air

10./11.11. D Weissenhäuser Strand / Ostsee - Metal Hammer Paradise

»Sword Songs« wurde von Nico Elgstrand im Studio Supa in Stockholm produziert.

Die Gitarren-, Gesang- und Bassaufnahmen fanden ebenfalls im Studio Supa statt. Das Schlagzeug wurde zusammen mit Roberto Laghi in den Top Floor Studios in Göteborg aufgenommen. Das Album wurde von Roberto Laghi (Oral Majority Records, Göteborg) gemixt und von Svante Forsbäck (Chartmakers, Helsinki) gemastert.