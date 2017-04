NIGHT DEMON: Tour und neues Video zum Song "Welcome To The Night"

NIGHT DEMON stehen kurz vor Veröffentlichung ihres neuen Albums - "Darkness Remains" erscheint am 21. April. Vorab haben die NWOBHM-Anhänger ein Video zum Song "Welcome To The Night" sowie Tourdaten veröffentlicht.

Hier kann man NIGHT DEMON live sehen:

21.04.Oberhausen - Helvete (mit Angel Witch)

29.04.Lauda/Königshofen - Keep It True Festival

30.04.Leipzig - Hellraiser

01.05.CH-Zürich - Ebrietas

03.05.CH-Aarau - Kiff

11.05.Karlsruhe - Alte Hackerei

13.05.Oberndorf am Lech - Metalheadz Open Air

14.05.CH-Chur - Pallazo Beat Club

16.05.München - Backstage

17.05.A-Wien - Escape Metal Corner

19.05.Etzenrot - Soundcheck One

20.05.A-Dornbirn - Schlachthaus

03.06.Berlin - Cortina

04.06.Gelsenkirchen - Rock Hard Festival

22.07.D-Crispendorf - Chaos Descends Festival

27.07.Brande/Hörnerkirchen - Headbanger's Open Air

10.08.Schlotheim - PartySan Open Air



- weitere Daten werden noch bestätigt -

Hier das Video zu "Welcome To The Night":