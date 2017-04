ALARIC veröffentlichen Trailer zur Europatour

Die in Oakland beheimatete Dark-Punk-Formation ALARIC ist im April auf umfangreicher Europatour unterwegs und macht auch für fünf Shows in Deutschland halt. Zur Tour gibt es jetzt einen Trailer zu sehen.

Die Band, die sich zum Teil aus Mitgliedern von Bands wie Dead And Gone, Noothgrush und auch denn UK Subs zusammensetzt, wird im Rahmen der fünfzehn Dates auch auf dem Roadburn Festival in Tilburg zu sehen sein. Der Trailer zu den anstehenden Shows wurde von dem Videokünstler Chariot Of Black Moth gestaltet. Zuletzt veröffentlichten Alaric den Lonplayer “End Of Mirrors” via Neurot Recordings.

Die Tourdaten:

19-4 - Willemeen - Arnhem - The Netherlands

20-4 - Roadburn - Tilburg - The Netherlands

21-4 - Doom Over Leipzig - Leipzig - Germany

22-4 - Klub Poglos - Warsaw - Poland

23-4 - Collosseum Club - Kosice - Slovakia

24-4 - Dürer Kert - Budapest - Hungary

25-4 - Klub 007 - Prague - Czech Republic

26-4 - Divaldo Pod Lampou - Pilsen - Czech Republic

27-4 - Kulturbahnhof - Jena - Germany

28-4 - Die Friese - Bremen - Germany -

29-4 - Northern Discomfort - Copenhagen - Denmark

30-4 - tbd

1-5 - Hafenklang - Hamburg - Germany

2-5 - Antwerp Music City - Antwerp - Belgium

3-5 - LA Zone - Liège - Belgium

4-5 - Strumpf - Hannover - Germany