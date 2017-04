Das WITH FULL FORCE Festival sucht Nachwuchsbands

Auch für die neue Lokation suchen die Veranstalter in Kooperation mit dem Metal Hammer Magazin junge und aufstrebende Nachwuchsbands.

Hier der Originalpost:

"Full Force Freunde, es ist wieder soweit!

Auch dieses Jahr geben wir zusammen mit dem Metal Hammer talentierten Newcomer Bands die Chance, auf dem WITH FULL FORCE zu spielen!

Insgesamt gibt es 9 Slots auf der METAL HAMMER STAGE zu gewinnen!

Bis 10.04. könnt ihr Euch mit Eurer Band bewerben! Wenn ihr in der engeren Auswahl seid, haben Eure Fans ab dem 01.05. zwei Wochen Zeit, für euch zu voten!

Also, worauf wartet Ihr? Bewerbt Euch jetzt und feiert mit uns die Premiere des WITH FULL FORCE - nicht vor sondern AUF der Bühne in Ferropolis!!!

Das gesamte WFF Team drückt Euch die Daumen!"

Alle weiteren Infos und Teilnahmebedingungen findet ihr hier: Bewerbung