SCORPIONS kündigen US-Tour mit MEGADETH offiziell an

Dass MEGADETH bei mindestens einem Konzert der kommenden "Crazy World Tour" der SCORPIONS in den USA als Support auftreten werden, ist seit ein paar Tagen bekannt. Jetzt hat die deutsche Rock-Institution offiziell eine komplette Nordamerika-Tour bestätigt, bei der Dave Mustaine & Co. als Special Guest dabei sein werden.

"Als unser Album "Crazy World" 1991, direkt nach dem Ende des Kalten krieges, erschien, tourten wir durch eine ziemlich verrückte Welt. Dennoch gab es so viel Hoffnung auf eine friedliche Zukunft", sagt Klaus Meine. "Jetzt, 26 Jahre später, werden die Umstände mit jedem neuen Tag verrückter. Nach all den Jahren ist "Crazy World" also immer noch ein passendes Motto für unsere kommende Welttournee."

SCORPIONS & MEGADETH - "Crazy World Tour 2017":

Sep. 14 - Reading, PA - Santander Arena

Sep. 16 - New York, NY - Madison Square Garden

Sep. 19 - Laval, QC - Place Bell (ohne MEGADETH; Support wir dnoch bekannt gegeben)

Sep. 22 - Toronto, ONT - Budweiser Stage Amphitheater

Sep. 23 - Chicago, IL - All State Arena (ohne MEGADETH; Support wir dnoch bekannt gegeben)

Sep. 26 - Denver, CO - 1st Bank Center

Sep. 29 - Spokane, WA - Spokane Veterans Memorial Arena

Sep. 30 - Seattle, WA - Tacoma Dome

Oct. 03 - Reno, NV - Grand Sierra Resort

Oct. 04 - Oakland, CA - Oracle Arena

Oct. 07 - Los Angeles - The Forum

Oct. 08 - Phoenix, AZ - Talking Stick Arena

Oct. 11 - San Antonio, TX - Freeman Coliseum

Oct. 12 - Dallas, TX - Pavilion at The Music Factory

Oct. 14 - Ft. Lauderdale, FL - BB&T Center

Oct. 15 - Tampa, FL - Amalie Arena