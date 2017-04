ALL BUT ONE veröffentlichen neue Single mit Video

ALL BUT ONE veröffentlichen ein neues Video zu ihrem Song "Coloured In Vivid".

Eigentlich sollte ALL BUT ONE nur ein Nebenprojekt des ALESTORM Gitarristen Máté Bodor sein, doch entwickelte sich alles mehr und mehr zu einer ernstzunehmende Band. Mit an Bord sind neben dem Gitarristen noch Christian Bass an den Drums (HEAVEN SHALL BURN), Joe Carter-Hawkins am Gesang (WHEN OUR TIME COMES) und die zwei ex-ATMOSPHERES Gitarrist Karoly Alapi und Bassist Péter Lerch. Die Band keiert einen ganz eigenen Stil, den man irgendwie als Modern Pop Metal beschreiben kann.

Ihr Debut "Square One" erscheint am 28.April 2017 via Lifeforce Records.

Coloured In Vivid:



Little White Lies: