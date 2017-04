DIE APOKALYPTISCHEN REITER: Albumtitel & Tourdaten 2017

Des zehnte Studioalbum der REITER soll im Sommer diesen Jahres erscheinen. »Der Rote Reiter« wurde von der Band allein produziert und in Zusammenarbeit mit Alexander Dietz (Heaven Shall Burn) und Eike Freese (DEEP PURPLE, KAI HANSEN) bei Chameleon Recording in den Chemical Burn Studios aufgenommen.

Die Band kommentiert: „Bald geht es wieder los. Ein Reiter steigt vom Himmel, in Blut getaucht. Wir werden wieder auf die Bühnen steigen, die Erde erbeben lassen und alles geben. Wir sind hungrig auf fette Riffs, wilde Moshpits und auf EUCH. Es gibt 2017 keine Open Airs mit uns. Nur diese Tour. Tickets sind ab sofort auf www.reitermania.de bestellbar. Wir sehen uns im Herbst, Reitermaniacs.“

Alexander Dietz zum neuen REITER-Album: „DIE APOKALYPTISCHEN REITER sind zurück. Kompromisslos, frisch und mit jeder Menge Spielspaß. Den Spagat zwischen ungestümer Härte und anmutiger Schönheit meistern Sie mühelos!“

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

+ Special Guests

»Ein Reiter steigt vom Himmel«-Tour 2017

20.10. D Hanover - Musikzentrum

21.10. D Dresden - Alter Schlachthof

26.10. D Frankfurt - Batschkapp

27.10. D Dortmund - FZW

28.10. D Hamburg - Markthalle

02.11. D Nuremberg - Hirsch

03.11. D Kaiserslautern - Kammgarn

04.11. CH Pratteln - Z7

09.11. D Ludwigsburg - Rockfabrik

10.11. D Munich - Backstage

11.11. A Vienna - Simm City

16.11. D Berlin - SO36

17.11. D Erfurt - HSD

18.11. D Cologne - Essigfabrik