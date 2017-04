RAMMSTEIN: "Rammstein Paris" ab Mai fürs Heimkino

Noch stellen RAMMSTEIN ihren Konzertfilm "Rammstein Paris" in den Kinos vor, da bestätigt die Plattenfirma bereits den Release fürs Heimkino. "Rammstein Paris" ist ab 19.05.2017 in verschiedenen Konfigurationen auch im heimischen Wohnzimmer erlebbar und kann ab sofort vorbestellt werden.

Einen ersten Eindruck auf das Spektakel bekommt ihr mit dem Livevideo zu "Wollt ihr das Bett in Flammen sehen?":

"Rammstein Paris" kommt bei 22 Songs (inkl. Intro) auf 128 Minuten Spielzeit. Der Konzertfilm wurde 2012 auf der "Made In Germany"-Tour an zwei ausverkauften Shows im Palais Omnisports in Paris vor jeweils 17.000 Fans aufgezeichnet. Regie führte der Schwede Jonas Åkerlund.

Tracklist

1. Intro

2. Sonne

3. Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen

4. Keine Lust

5. Sehnsucht

6. Asche Zu Asche

7. Feuer Frei!

8. Mutter

9. Mein Teil

10. Du Riechst So Gut

11. Links 2-3-4

12. Du Hast

13. Haifisch

14. Bück Dich

15. Mann Gegen Mann

16. Ohne Dich

17. Mein Herz Brennt

18. Amerika

19. Ich Will

20. Engel

21. Pussy

22. Frühling In Paris

Folgende Editionen sind erhältlich:

2CD

DVD

Blu-ray

2CD/DVD (Special Edition)

2CD/Blu-ray (Special Edition)

2CD/Blu-ray (Limited Metal Fan Edition mit ausgestanztem Cover)

4LP/2CD/Blu-ray (Deluxe Box)

Passend zur Ankündigung des Releases könnt ihr bei uns signierte Filmplakate zu "Rammstein Paris" gewinnen.