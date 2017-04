THRESHOLD kündigen neuen Sänger an - Glynn Morgan ersetzt Damien Wilson

THRESHOLD haben sich von Sänger Damian Wilson getrennt. Die Band hat sich dazu entschieden, ein neues Kapitel ohne ihn zu beginnen. Er respektiert diese Entscheidung. Wilson war drei Mal ein Teil von THRESHOLD: Er ist auf den aktuellsten Alben der Band, »For The Journey« und »March Of Progress«, sowie auf den früheren Platten »Wounded Land« und »Extinct Instinct« aus den 90ern zu hören. Damian Wilson war ein großartiger Frontmann für THRESHOLD, wofür sich die Band herzlich bei ihm bedanken möchten. Des Weiteren wünschen sie ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben.



THRESHOLDs neuer Fronter wird Glynn Morgan, der bereits von 1994 bis 1996 den Posten am Mikrofon innehatte. Morgan hat die Platte »Psychedelicatessen« (1994) eingesungen und kehrte 2008 zur Band zurück, um Tracks für das Singles-Boxset »Paradox« aufzunehmen. Glynn Morgan kommentiert:

„Ich war überglücklich als ich den Anruf bekommen habe. Es ist eine große Ehre, einmal mehr ein Teil der mächtigen THRESHOLD-Geschichte zu sein und mit Karl und Richard zusammenzuarbeiten. Ich kann den Beginn der Aufnahmen kaum erwarten, das neue Material hat mich bereits süchtig gemacht.“

Hier könnt Ihr Euch THRESHOLDs Video zu 'Innocent' (1994) anschauen, in dem Glynn Morgan in Aktion zu sehen ist: https://www.youtube.com/watch? v=WcbTprYFZ6s

THRESHOLD befinden sich derzeit in den Thin Ice Studios, um ihr elftes Album »Legends Of The Shires« einzuspielen, das im Herbst erscheinen soll. Die dazugehörige Europatour beginnt im November, unterstützt werden sie dabei von DAMNATION ANGELS und DAY SIX.

