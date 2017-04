THE HIRSCH EFFEKT kündigen neues Album "Eskapist" und Tour an

THE HIRSCH EFFEKT kündigen neues Album und Tour an . "Eskapist" erscheint im August 2017

The Hirsch Effekt schlagen zwei Jahre nach "Holon:Agnosie" ein neues Kapitel Ihrer Bandgeschichte auf und kündigen neben dem neuen Studioalbum "Eskapist" auch eine umfangreiche Tour an.



"Unser neues Album 'Eskapist' ist so gut wie fertig aufgenommen und wird im August auf die Menschheit losgelassen" berichten The Hirsch Effekt. "Passend dazu gehen wir im Herbst auf große Rundreise. Wir wissen ja nicht, wie es euch geht, aber wir sind auf jeden Fall sehr gespannt!"



Eine Trailer gibt es hier, Tourdaten weiter unten.



THE HIRSCH EFFEKT "ESKAPIST" TOUR 2017

präsentiert von Visions, Fuze, Slam, Morecore, Prettyinnoise & Fritz-Kola

Support: PeroPero



12.10. Kiel -Schaubude

13.10. Lübeck - Treibsand

14.10. Göttingen - Exil

17.10. Berlin - Nuke

18.10. Dresden - Scheune

19.10. Jena - Rosenkeller

20.10. Leipzig - Felsenkeller

21.10. Marburg - KFZ

25.10. Weinheim - Cafe Central

26.10. Karlsruhe - Jubez

27.10. Frankfurt - Das Bett

28.10. Stuttgart - Goldmarx

29.10. Lindau - Club Vaudeville

30.10. Augsburg - Soho Stage

31.10. München - Backstage

02.11. AT, Wien - Viper Room

03.11. Freiburg - Crash

04.11. CH, St. Gallen - Grabenhalle

06.11. Ulm - Club Schilli

07.11. Nürnberg - Z-Bau

08.11. Mainz - Schon Schön

09.11. Hannover - Musikzentrum

10.11. Bremen - Lagerhaus

11.11. Hamburg - Molotow

07.12. Aachen - Musikbunker

08.12. Emden - Alte Post

09.12. Salzwedel - Hanseat

14.12. Oberhausen - Druckluft

15.12. Moers - Bollwerk

16.12. Köln - MTC



Festivals & weitere Daten:

07.04. Magdeburg - Feuerwache

08.04. Leipzig - Lala in Noise Fest, UT Connewitz

14.07. Hamburg - Wutzrock

15.07. Speyer - Hallenbeben Open Air

03.-05.08. Wacken - W:O:A

15.09. Kummerfeld - Ackerfestival

29.09.-01.10. Köln - Euroblast

