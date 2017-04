SEETHER im Herbst auf Tour

SEETHER veröffentlichen nicht nur ihr neues Album " Poison The Parish " am 12. Mai 2017 sondern gehen im Herbst auch auf Tour.

Die Termine in Deutschland, Östereich und der Schweiz:

19.09.2017 Hamburg, Markthalle (DE)

20.09.2017 Köln, Live Music Hall (DE)

26.09.2017 Berlin, Huxleys Neue Welt (DE)

03.10.2017 Wien, Arena (AT)

04.10.2017 Linz, Posthof (AT)

06.10.2017 München, Backstage Werk (DE)

07.10.2017 Dornbirn, Conrad Sohm (AT)

09.10.2017 Zürich, Xtra (CH)

10.10.2017 Frankfurt, Batschkapp (DE)

11.10.2017 Stuttgart, LKA-Longhorn (DE)