Full Metal Mountain 2017 hat begonnen - Impressionen der Eröffnung

Gestern fiel der Startschuss zur zweiten Ausgabe von Europas härtestem Winterurlaub: Full Metal Mountain mit über 2.000 Metalheads ist zurück am Nassfeld!

Oft wird gesagt, Medien bevorzugen bad news. BYE bringt Euch hiermit die good news – diese schönen Bilder wollten wir Euch nicht vorenthalten:



Schon am Anreisetag gab es die passende Hintergrundmusik im Skigebiet, aufgelegt von DJs aus der Metal Szene. Die ersten Liveklänge ertönen seit heute Vormittag über dem Gipfel und der Mittelstation des Full Metal Mountains. Bei viel Sonne und kühlem Bier feiern die Metalheads Bands wie die Lokalmatadore tuxedoo und genießen bei 90cm Schnee und über 35 Pisten Wintersport in all seinen Facetten. Heute Abend wird zudem das große Full Metal Tent im Tal von niemand geringerem als der Metal-Queen Doro eingeweiht.