EISBRECHER mit eigenem Festival - Line-Up für "Volle Kraft voraus" steht

Welche Band träumt nicht davon, ein eigenes Festival zu veranstalten? Die Elektro-Rocker EISBRECHER machen nun Nägel mit Köpfen. Unter dem Titel "EISBRECHER & Friends – Volle Kraft voraus" kommt die erfolgreiche deutschsprachige Kapelle nach Ulm, um neben etlichen Bands auf der Bühne zu stehen, die die Münchner bereits auf Tour begleitet haben. Mit von der Partie sind die Hamburger LORD OF THE LOST sowie UNZUCHT, WELLE:ERDBALL und AND THEN SHE CAME.