Metal Blade veröffentlichen die AMON AMARTH Alben "The Crusher" und "Versus The World" neu auf Vinyl

Wer noch nicht in den Genuss gekommen ist, den Frühwerken der schwedischen Melodic Death Metaller AMON AMARTH auf Vinyl zu lauschen, dem bietet sich jetzt eine neue Gelegenheit: Metal Blade legen am 19. Mai "The Crusher" und "Versus The World" im Rahmen ihrer MB Originals Vinylreihe neu auf.

Bereits im Januar diesen Jahres waren mit "Once Sent From The Golden Hall" und "The Avenger" die ersten beiden AMON AMARTH Alben neu erschienen. Nun kommen auch die Alben Nummer drei und vier in 400 g schweren Spine-Sleeves (Insideout-Druck) mit 60 x 60 cm doppelseitigen Artworkpostern und 250 g schweren Einlegern.