CREEPER: letzter Teil der Videotrilogie heißt "Misery"

CREEPER haben gerade ihr Debüt "Eternity, In Your Arms" veröffentlicht. Mit "Misery" haben sie jetzt den letzten Teil ihrer Videotrilogie veröffentlicht.

Das Video erzählt die geheimnisvolle Geschichte um den verschollenen Privatdetektiv James Scythe zu Ende, der Hauptfigur des letzte Woche erschienenen Debütalbums "Eternity, In Your Arms".

"Diese komplexe Welt zu erschaffen, in die Leute sich komplett hineinbegeben können, war immer eines unserer Ziele“, kommentiert Creeper-Frontmann Will Gould. "Wir wollen, dass es sich fast so anfühlt, als würde man physisch die Welt betreten, die wir kreiert haben; dass man 'The Stranger und James Scythe unmittelbar vor sich sieht. Wir waren mit unseren Ideen sehr akribisch."

Teil drei, "Misery":

Teil zwei, "Black Rain":

Teil eins, "Hiding With The Boys":